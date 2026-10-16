«Это выглядит почти матом». Хореограф группы Мишина — о программе Арсения Федотова

Российский хореограф, работающий в группе Алексея Мишина, Елизавета Навиславская высказалась о короткой программе российского фигуриста Арсения Федотова на сезон-2026/2027.

«Мне очень нравится, как ставит Тёма Федорченко, это и по лексике интересно, и разнообразно. Была проблема с тем, что короткая и произвольная программы очень разные по стилистике с очень разной механикой движения. Когда только поставили программы, Сене было удобно в произвольной, в лирике — ему идёт, этот дождик на костюмчике чудесный… А потом в какой-то момент ему стало удобно и в короткой. Мы стали говорить, про что эта программа — это бунт, а бунта много в любом подростке.

Я предлагала пойти в сторону «Заводного апельсина», но мне сказали — too much, давайте не будем пока. Это бунт во всех смыслах — в плане его возраста, переезда в другой город, перехода. Это всё серьёзные изменения, которые переживаешь со взрывом эмоций, про это, по сути, и делалась программа. Поэтому она такая наглая, вызывающая, в ней очень много движений на грани фола. Когда он делает их чётко, это выглядит почти матом — как это и должно быть», — сказала Навиславская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.