«Женя по настрою должен выйти и всех порвать». Хореограф Навиславская — о мемориале Непелы

Российский хореограф, работающий в группе Алексея Мишина, Елизавета Навиславская, поделилась эмоциями после выступления фигуриста Евгения Семененко на мемориале Ондрея Непелы в Братиславе. Россиянин выиграл соревнования, набрав 292,09 балла по сумме короткой и произвольной программ.

– С каким настроением ребята и Алексей Николаевич отправлялись на мемориал Непелы? Была ли у вас какая-то обратная связь во время турнира?

– Алексей Николаевич всегда очень здраво оценивает ситуацию. Он в том возрасте и статусе, когда ему можно никому ничего не доказывать, поэтому у него не было ни завышенных ожиданий, ни заниженных. Он понимал — мы едем сражаться с чемпионом Европы и олимпийским чемпионом. Со многими, кто был там, он встречался в лагере у Бенуа [Ришо], знал, чего ждать.

У нас была связь с ребятами, передавали новости про Женю, про Глеба [Лутфуллина], мы знали атмосферу в команде, кто как потренировался. Я увидела видео прогона с тренировки короткой программы, наговорила Жене сообщение с разбором, увидела, что он заметил. Ребята откатали короткую подозрительно хорошо, подумала: настрой нормальный, не буду сбивать. После короткой мы даже внутри группы ничего толком не обсуждали.

Произвольную смотрела в машине по дороге со спектакля, муж меня ругал, а я ему: «Не могу сконцентрироваться на них, потому что буду очень переживать, ты мне главное говори — выехал или нет». Глеб докатывает, я ему тут же наговариваю гигантское сообщение, какой он молодец, и понимаю, что Женя по настрою должен сейчас выйти и всех порвать. После его проката у меня была в голове только одна фраза: «Всё на своих местах». Это был явно его пьедестал, он сделал всё, – сказала Навиславская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.