«День рождения нового Глеба Лутфуллина». Хореограф Навиславская — о прогрессе фигуриста

Российский хореограф, работающий в группе Алексея Мишина, Елизавета Навиславская, высказалась о прогрессе в катании фигуриста Глеба Лутфуллина.

– В короткой программе у него образ злодея из сериала «Очень странные дела», насколько это органично для Глеба?

– Когда он сказал мне, что будет кататься в образе Векны и показал фото этого персонажа, самый страшный вариант Векны… Я смотрела все сезоны, поэтому сразу у него спросила: «Ты уверен сейчас?». Он ответил: «Да, это классно! Я смотрел, мне понравилось». Нравится – ну хорошо, вообще чем острее образ, тем удобнее с ним работать. Неудобно делать лирические программы, потому что можно уйти в размазывание соплей по льду.

Когда Лёня Свириденко поставил программу, когда стало понятно, что внутри образа есть два персонажа – образ героя Генри и этого чудовища Векны, который его поглощает, есть процесс, мы с Глебом стали разбирать. Вот тут ты – Генри и ты смотришь так, вот тут ты уже Векна – и ты смотришь вот так. Глеб достаточно легко это сделал. Когда человек в материале и когда ему самому это нравится, это достаточно просто. В нас всех есть всё, как говорил Лев Абрамович Додин. Другое дело, насколько ты способен вообще из себя что-то вытащить. Оказалось, что это не проблема для Глеба.

Был момент, когда Алексей Николаевич ему сказал: «Давай много лица выдавай!», и Глеб стал это делать. Потом Алексей Николаевич отмечал, что это день рождения нового Глеба Лутфуллина, – сказала Навиславская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.