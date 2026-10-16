Навиславская — о новой ПП Лутфуллина: от того, что на лице, вы поймёте, взлетел он или пал

Российский хореограф, работающий в группе Алексея Мишина, Елизавета Навиславская поделилась мнением о новой произвольной программе российского фигуриста Глеба Лутфуллина на сезон-2026/2027.

– Вы отрабатывали разные варианты концовки?

– У Глеба есть поставленная поза, в зависимости от того, что у него в этот момент на лице, вы поймёте, взлетел он или пал. В Словакии мне показалось, что он всё-таки превратился в демона (улыбается). Этот творческий зазор у Жени очень часто есть, у Германа, сейчас он появился и у Глеба. Если мы хотим, чтобы они развивались как творческие личности, надо давать им свободу, какие-то хотя бы минимальные возможности.

С Глебом мы работаем в зале и на льду, я периодически ругаюсь на него: «Где финальная поза?» Потому что это надо доделывать, это решает всю программу. Я понимаю, что то, что я сейчас говорю, может не считываться зрителем в таких формулировках. Но тут вопрос в том, что от того, что у него внутри происходит, у зрителя рождается в ответ какое-то ощущение, может быть, не сформулировано как-то внятно, но оно рождается. В итоге это и создаёт лицо фигуриста — ты на него смотришь, у тебя внутри что-то откликается. В этот момент спорт становится чем-то большим, — сказала Навиславская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.