«Для международной арены простоватая ситуация». Хореограф — о замене КП Семененко

Российский хореограф, работающий в группе Алексея Мишина, Елизавета Навиславская высказалась о замене короткой программы фигуриста Евгения Семененко в сезоне-2026/2027.

– Аудитория уже настроилась на «Аватара», но потом всё-таки Алексей Николаевич всё-таки принял решение о замене постановки. На ваш взгляд, насколько верным было это решение?

– Для международной соревновательной арены это всё-таки простоватая ситуация, в этом, наверное, Алексей Николаевич прав. «Аватар» – это мультсериал, а Дракула – символ романтической эпохи. Когда мы были заключены в пространстве российских соревнований, Женя мог экспериментировать как угодно. Здесь у него есть своё лицо, его любит зритель, все знают, что он ярко характерный, что он выразительный, все понимают, что будет на льду. Если бы продолжали кататься внутри страны, «Аватар» бы не вызвал никаких вопросов — все знают про интерес Жени к азиатской культуре. А когда мы выходим на международные соревнования, нужно заинтересовывать совершенно другую аудиторию, других зрителей и судей, поэтому лучше говорить на другие темы — чуть более доступные и более глубокие.

Тут тоже надо оговориться: мой старший сын — любитель комиксов, аниме, когда он стал читать комиксы, мне стало интересно, что же он читает. И когда я стала читать оригинального «Человека-паука», я начала понимать, что это очень хорошая литература для подростков, она затрагивает те темы, которые им интересны, и это правильная литература для них в той подаче, которую они готовы воспринять. Если посмотреть «Аватар» — он тоже выполняет эти задачи, это не глупый мультик. А с другой стороны, дяденьке уже 23 года (улыбается). Поэтому, наверное, такая смена программы — это идеологически правильный поступок, — сказала Навиславская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.