Хореограф Навиславская: Семененко готов пойти в любой бой, чтобы отстоять справедливость

Российский хореограф, работающий в группе Алексея Мишина, Елизавета Навиславская рассказала, как восприняли новую произвольную программу под образ «Графа Монте-Кристо» фигурист Евгений Семененко.

– Когда появилась новая короткая программа, получилось так, что Женя стал графом в квадрате. Работали ли вы как-то над тем, чтобы программы отличались между собой в подаче?

– Я сразу спросила у Жени: «А как ты их разделять будешь? Этот граф и этот граф, оба — романтические символы». Он ответил: «Вы что, они же про разное! Этот – про любовь, а этот – про справедливость». Я ему: «Классно, а как ты будешь танцевать про справедливость, чтобы понятно было? Как это визуально решать?» (улыбается).

Большую роль сыграло то, что программы от разных постановщиков. Почерк и у Никиты Михайлова, и у Бенуа Ришо – свой, из-за того, что постановки решены разными выразительными средствами, они не сливаются в одну кучу, они действительно выглядят как два разных персонажа. Мы проговорили с Женей, что Дракула – персонаж, который жил 400 лет, история длинная…

– Упаковать 400 лет в две с половиной минуты – сильно.

– Ой, у нас был смешной момент – на третьем заходе у Жени на одном проезде с руками 50 задач: ты увидел, влюбился, потерял (смеётся). Он смеялся на эту тему: «У меня один заход!», я ему: «Ну что делать, сокращаем». У него в голове сразу разделились эти персонажи, хотя они близкие по типажу. Более готическим получился Дракула, даже не романтическим, а уходящим куда-то ближе к средневековью. Плюс роль сыграл костюм: тот, который был в Японии, больше отсылает нас к романтизму, а второй вариант – более строгий, со стекающими каплями крови. Так что эта проблема решилась сама собой. Дракула – это про неслучившуюся любовь, про то, что в борьбе за неё человек часто становится чудовищем, а Граф Монте-Кристо – про чувство справедливости, которое у Жени в принципе обострённое. Ему близко это катать, он готов пойти в любой бой, чтобы отстоять справедливость, – сказала Навиславская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.