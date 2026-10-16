«Очень много работы над выездами». Хореограф группы Мишина — о произвольной Семененко

Российский хореограф, работающий в группе Алексея Мишина, Елизавета Навиславская призналась, что фигуристу Евгению Семененко пришлось провести много работы над выездами в произвольной программе «Граф Монте-Кристо».

– Программы от Бенуа Ришо известны тем, что в них не вмешаешься по ходу сезона с какими-то доработками. Правили ли вы как-то «Графа Монте-Кристо»?

– Там были минимальные изменения: по типу, куда открыть рапиру, чтобы это было видно. Больше работа над произвольной шла по задаче Алексея Николаевича — нужно благородство. Очень много работы над выездами. Это не только была моя задача, всех тренеров, на всех тренировках: «Женя, выезды!» И эффект от этого очевиден. Мы увидели, что Женя может делать красивые выезды. В произвольной мы много работали над эстетикой движения. В «Дракуле» ты можешь себе позволить где-то что-то резкое и ломаное, а в этой программе, особенно в линиях Бенуа… Мы целенаправленно работали над этим, иногда всякими экстремальными способами, потому что нужно было добиться результата за короткий срок, – сказала Навиславская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.