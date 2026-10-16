«Это требует особого искусства от ребят». Навиславская — о программах Пасечник и Чиризано

Российский хореограф, работающий в группе Алексея Мишина, Елизавета Навиславская поделилась мнением о программах российского танцевального дуэта Елизаветы Пасечник и Дарио Чиризано на сезон-2026/2027.

«Как только я услышала музыку к произвольному танцу, я предложила отойти от «Наследников» напрямую. Есть некая дуальность в отношениях мужчины и женщины, когда вы и вместе быть не можете, и друг без друга не можете — про это и есть программа. Единство и борьба противоположностей. Показала им репродукции художника Мунаси — там всё геометричное: и лица, и руки… Предложила: «Давайте сделаем такой пластический минимализм». Это есть в растанцовках, в начале [танца]— всё это выросло оттуда.

Танцы получились очень разные по стилистике, и это требует особого искусства от ребят. Все привыкли, что ритм заводной, а тут вальс, особо «эгегей» не поделаешь… В том плане их программы очень органичные и точные. И мне нравится, что они в этих программах чуть-чуть другие. После «Таис» все ждали этой раскатистости, линий, но в произвольной программе мы пошли совершенно в другую эстетику, они буквально начинают «цапаться» с первых движений», — сказала Навиславская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.