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«Вы должны хотеть друг друга убить». Хореограф — о произвольном танце Пасечник и Чиризано

«Вы должны хотеть друг друга убить». Хореограф — о произвольном танце Пасечник и Чиризано
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Российский хореограф, работающий в группе Алексея Мишина, Елизавета Навиславская высказалась о произвольном танце российского танцевального дуэта Елизаветы Пасечник и Дарио Чиризано.

– Когда только увидела новый произвольный на тренировке, первой мыслью было – Лиза в этой эстетике как рыба в воде, а Дарио играет на её поле.
– Это честная ситуация — Лизе чуть сложнее в золотом вальсе, а Дарику — в произвольном. Но у меня нет ощущения, что он неубедителен. Особенно, когда просматривала фотографии с прокатов, отдельные выхваченные моменты — у Дарио всегда вытянутые локти, согнутые кисти, острые формы, напряжённое лицо, он всё делает. Но всегда нужно время, чтобы набрать состояние. У меня нет ощущения, что он не дотягивает, другое дело, что все не привыкли видеть Дарика таким (улыбается). А он вполне может быть таким, это интересно.

– По соревновательным прокатам кажется, что в этой постановке буквально искры летают.
– Мы старались этого добиться. Я говорила ребятам: «Вы должны периодически хотеть друг друга убить». Они мне: «Да, нормально, мы справимся» (улыбается). «А тут вы должны друг друга любить» — «Да, с этим мы тоже справимся». Это интересная для них программа. Совершенно новая. Я всегда за то, чтобы открывать какие-то новые грани, — сказала Навиславская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

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