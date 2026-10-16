«Тёма Федорченко — гений». Елизавета Навиславская — о произвольной Агаты Петровой

Российский хореограф, работающий в группе Алексея Мишина, Елизавета Навиславская призналась, что считает гениальной произвольную программу российской фигуристки Агаты Петровой, которая была поставлена хореографом Артёмом Федорченко.

«Тёма Федорченко — гений, Агате в этой программе хорошо и красиво, музыка шикарная. Я слушаю эту музыку, смотрю на Агату — и мне просто красиво (улыбается). Нужно дать ей время, это этап, который надо пережить. То, что Агата талантлива, с невероятными возможностями тела — все это знают», — сказала Навиславская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.