15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Грузинка Насибуллина выиграла короткую программу среди юниоров на турнире в Будапеште

Грузинка Насибуллина выиграла короткую программу среди юниоров на турнире в Будапеште
Комментарии

Грузинская фигуристка Амалия Насибуллина одержала победу в короткой программе юниорского турнира Budapest Trophy, проходящего в столице Венгрии. Амалия получила за свой прокат 62,69 балла.

На второй позиции расположилась представительница США Джейлин Элис Джонсон, которая получила от судей 62,50 балла. Замыкает тройку лидеров после первого соревновательного дня швейцарская фигуристка Майка Суисс (60,69). Российские фигуристки-юниорки не принимают участие в турнире в Будапеште.

Фигурное катание. Budapest Trophy, Венгрия. Девушки. короткая программа.

1. Амалия Насибуллина (Грузия) – 62,69.
2. Джейлин Элис Джонсон (США) – 62,50.
3. Майка Суисс (Швейцария) – 60,69.
4. Леандра Тзимпоукакис (Швейцария) – 59,17.
5. Варвара Абрамкина (Болгария) – 50,13.

Материалы по теме
«В Семененко есть что-то дьявольское, ему это идёт». Интервью с хореографом Навиславской
Эксклюзив
«В Семененко есть что-то дьявольское, ему это идёт». Интервью с хореографом Навиславской
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android