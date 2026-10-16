Грузинка Насибуллина выиграла короткую программу среди юниоров на турнире в Будапеште

Грузинская фигуристка Амалия Насибуллина одержала победу в короткой программе юниорского турнира Budapest Trophy, проходящего в столице Венгрии. Амалия получила за свой прокат 62,69 балла.

На второй позиции расположилась представительница США Джейлин Элис Джонсон, которая получила от судей 62,50 балла. Замыкает тройку лидеров после первого соревновательного дня швейцарская фигуристка Майка Суисс (60,69). Российские фигуристки-юниорки не принимают участие в турнире в Будапеште.

Фигурное катание. Budapest Trophy, Венгрия. Девушки. короткая программа.

1. Амалия Насибуллина (Грузия) – 62,69.

2. Джейлин Элис Джонсон (США) – 62,50.

3. Майка Суисс (Швейцария) – 60,69.

4. Леандра Тзимпоукакис (Швейцария) – 59,17.

5. Варвара Абрамкина (Болгария) – 50,13.