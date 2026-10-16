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Илья Малинин анонсировал произвольную программу на сезон-2026/2027

Илья Малинин анонсировал произвольную программу на сезон-2026/2027
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Олимпийский чемпион в командном турнире и трёхкратный чемпион мира американский фигурист Илья Малинин анонсировал произвольную программу на сезон-2026/2027. Она получила название «Голубоглазый самурай».

«Из жизни, окутанной молчанием, выходит воитель, чьи страдания закалили несокрушимый дух. Ожесточённый миром, который отказался её принять, он идёт по пути крови и мести, где каждый шрам становится свидетельством его силы, а каждая битва приближает его к судьбе, которую он сам для себя избрал.

Рождённый в молчании. Закалённый страданиями. Рождённый, чтобы возвыситься», — написал Малинин в одной из социальных сетей.

Постановщиком программы выступила известный канадский хореограф Ше-Линн Бурн.

На Олимпиаде 2026 года в Милане Илья Малинин лидировал после короткой программы личного турнира. Затем фигурист допустил несколько ошибок в произвольной программе и занял итоговое восьмое место.

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