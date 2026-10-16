Итальянец Даниэль Грассль лидирует после КП на «челленджере» в Будапеште
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Итальянский фигурист Даниэль Грассль, выступающий в одиночном катании лидирует после короткой программы на турнире серии «Челленджер» в Будапеште, Венгрия. За своё выступление спортсмен получил от судей 97,14 балла.
Фигурное катание. Budapest Trophy. Будапешт, Венгрия
Мужчины. Короткая программа
16 октября 2026, пятница. 13:50 МСК
Окончено
1
Даниэль Грассль
Италия
97.14
2
Генрих Гартунг
Германия
83.59
3
Арлет Леванди
Эстония
81.50
Промежуточное второе место занимает представитель Германии Генрих Гартунг с результатом 83,59 балла. Тройку лидеров замыкает эстонский фигурист Арлет Леванди, набрав 81,50 балла.
Фигурное катание. Budapest Trophy. Мужчины. Короткая программа:
- Даниэль Грассль (Италия) — 97,14.
- Генрих Гартунг (Германия) — 83,59.
- Арлет Леванди (Эстония) — 81,50.
- Лукас Бричги (Швейцария) — 80,05.
- Патрик Блэкуэлл (США) — 78,44.
Турнир проходит с 16 по 18 октября в Будапеште, Венгрия, в ледовом центре Vasas, и входит в серию «Челленджер» ISU.
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