15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Итальянец Даниэль Грассль лидирует после КП на «челленджере» в Будапеште

Итальянец Даниэль Грассль лидирует после КП на «челленджере» в Будапеште
Комментарии

Итальянский фигурист Даниэль Грассль, выступающий в одиночном катании лидирует после короткой программы на турнире серии «Челленджер» в Будапеште, Венгрия. За своё выступление спортсмен получил от судей 97,14 балла.

Фигурное катание. Budapest Trophy. Будапешт, Венгрия
Мужчины. Короткая программа
16 октября 2026, пятница. 13:50 МСК
Окончено
1
Даниэль Грассль
Италия
97.14
2
Генрих Гартунг
Германия
83.59
3
Арлет Леванди
Эстония
81.50

Промежуточное второе место занимает представитель Германии Генрих Гартунг с результатом 83,59 балла. Тройку лидеров замыкает эстонский фигурист Арлет Леванди, набрав 81,50 балла.

Фигурное катание. Budapest Trophy. Мужчины. Короткая программа:

  1. Даниэль Грассль (Италия) — 97,14.
  2. Генрих Гартунг (Германия) — 83,59.
  3. Арлет Леванди (Эстония) — 81,50.
  4. Лукас Бричги (Швейцария) — 80,05.
  5. Патрик Блэкуэлл (США) — 78,44.

Турнир проходит с 16 по 18 октября в Будапеште, Венгрия, в ледовом центре Vasas, и входит в серию «Челленджер» ISU.

Материалы по теме
Budapest Trophy — 2026, Будапешт: расписание «челленджера» 16 октября
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android