Итальянец Даниэль Грассль лидирует после КП на «челленджере» в Будапеште

Итальянский фигурист Даниэль Грассль, выступающий в одиночном катании лидирует после короткой программы на турнире серии «Челленджер» в Будапеште, Венгрия. За своё выступление спортсмен получил от судей 97,14 балла.

Промежуточное второе место занимает представитель Германии Генрих Гартунг с результатом 83,59 балла. Тройку лидеров замыкает эстонский фигурист Арлет Леванди, набрав 81,50 балла.

Фигурное катание. Budapest Trophy. Мужчины. Короткая программа:

Даниэль Грассль (Италия) — 97,14. Генрих Гартунг (Германия) — 83,59. Арлет Леванди (Эстония) — 81,50. Лукас Бричги (Швейцария) — 80,05. Патрик Блэкуэлл (США) — 78,44.

Турнир проходит с 16 по 18 октября в Будапеште, Венгрия, в ледовом центре Vasas, и входит в серию «Челленджер» ISU.