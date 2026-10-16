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«Получили хорошие отзывы». ISU — о сокращении количества прыжков в произвольной программе

«Получили хорошие отзывы». ISU — о сокращении количества прыжков в произвольной программе
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Председатель технического комитета ISU по одиночному и парному фигурному катанию Леэна Лааксонен сообщила, что Международный союз конькобежцев (ISU) получает положительные отзывы о сокращении количества прыжков в произвольной программе.

«Мы получили хорошие отзывы, особенно хореографы были очень довольны сокращением количества прыжков с семи до шести, потому что очевидно, что теперь у нас появилось больше времени для создания интересной структуры программы. Особенно много положительных отзывов поступило от тренеров и хореографов, но также многие фигуристы отметили, что теперь программы стали более насыщенными интересными вещами, и речь идёт не просто о нескольких определённых элементах, а скорее о наборе интересных движений», — приводит слова Лааксонен ТАСС.

С сезона-2026/2027 фигуристы исполняют в произвольной программе шесть прыжковых элементов вместо семи.

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