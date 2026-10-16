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В ISU рассмотрят возможность разрешить фигуристам оспаривать полученные оценки

В ISU рассмотрят возможность разрешить фигуристам оспаривать полученные оценки
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Председатель технического комитета ISU по одиночному и парному фигурному катанию Леэна Лааксонен заявила, что Международный союз конькобежцев (ISU) обдумает введение возможности оспорить оценки, полученные от судей по итогам прокатов.

«Эта тема поднималась в ходе наших внутренних обсуждений, и некоторые предлагали, чтобы у фигуриста была возможность оспорить решение судей. Нам нужно более тщательно это обсудить, более широко собрать мнения и понять, как это можно было бы реализовать. Очевидно, что в таком случае должны быть чёткие правила, как это делать и как внедрять. Но, безусловно, это идея, над которой нам, конечно же, тоже стоит подумать», — приводит слова Лааксонен ТАСС.

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