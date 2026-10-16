Александра Трусова назвала пять вещей, которые раздражают её перед стартами

Серебряный призёр Олимпийских игр – 2022 Александра Игнатова (Трусова) рассказала, что раздражает её перед соревнованиями.

«Пять вещей, которые меня бесят перед стартом. Я даже не знаю. Ну, когда не получается, однозначно бесит. Когда сильно хорошо получается, тоже бесит. Потому что кажется, что так хорошо, что на старте будет плохо тогда. В данный момент мне не нравится, когда я бешусь на тренировке, а тренеры спокойные.

Раньше меня бесили братья, но сейчас они со мной не ездят. Когда мама красила неровно, тоже бесило. Сейчас такого нет, она меня не красит. Сама я крашу нормально.

Сейчас просто сильно меньше бесит из-за того, что у меня есть Миша. Я как-то привыкла, что, даже если меня что-то бесит, я обычно стараюсь забыть об этом, потому что вариантов нет», — сказала Трусова в видео, опубликованном в социальной сети.