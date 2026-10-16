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Олимпийский чемпион Михаил Шайдоров стал амбассадором Samsung

Олимпийский чемпион Михаил Шайдоров стал амбассадором Samsung
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Олимпийский чемпион 2026 года казахстанский фигурист Михаил Шайдоров, выступающий в одиночном катании, стал лицом новой рекламной кампании Samsung.

Фото: samsungkz

«Лицом кампании стал Михаил Шайдоров – олимпийский чемпион 2026 года, вписавший новую страницу в историю казахстанского спорта. Пять четверных прыжков в одной программе принесли ему историческое золото Олимпиады. Но Шайдорова отличает не только техническое мастерство. Его сила – в готовности экспериментировать, преодолевать ограничения и находить собственный путь к совершенству. Именно эта философия объединяет 22-летнего казахстанского спортсмена и Samsung», — написал бренд на официальном сайте.

На турнире серии «Челленджер» мемориал Ондрея Непелы в Братиславе, Словакия, фигурист занял третье место, получив за свои прокаты от судей 272,75 балла.

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