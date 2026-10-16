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«Пробую собрать два четверных — сегодня получилось». Трусова — о подготовке к стартам

«Пробую собрать два четверных — сегодня получилось». Трусова — о подготовке к стартам
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Серебряный призёр Олимпийских игр – 2022 Александра Игнатова (Трусова) поделилась планами на тренировки перед этапом Гран-при ISU в Китае, который пройдёт с 6 по 8 ноября.

«Эта неделя проходит в режиме лайт. Пробую собрать два четверных – сегодня получилось. На следующей неделе планирую, наоборот, поднапрячься и поработать побольше, а вот за неделю перед Гран-при снова сбавлю обороты.

И всё это, конечно же, будет происходить под пристальным контролем Мишани», — написала Трусова в своём телеграм-канале.

Ранее, 15 октября, российская фигуристка получила приглашение от Международного союза конькобежцев (ISU) выступить на этапе Гран-при ISU в Шэньчжэне, Китай.

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