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«Отомстить — нет. Мы друг друга мотивируем». Дикиджи — о соперничестве с Гуменником

«Отомстить — нет. Мы друг друга мотивируем». Дикиджи — о соперничестве с Гуменником
Комментарии

Чемпион России, победитель мемориала Дениса Тена в Казахстане российский фигурист Владислав Дикиджи рассказал о соперничестве с участником Олимпийских игр — 2026 в Милане Петром Гуменником.

– Петя поехал на Олимпиаду, ты не поехал на Олимпиаду. Сейчас вновь противостояние продолжается. Что-то изменилось? Именно в соревновательном времени изменилось ли видение его как соперника?
– Специально нет, но, понятное дело, все ребята соперники мои. Я так же отношусь к Пете. Он мой товарищ и соперник.

– Вне льда, а на льду есть другое видение его как соперника?
– Как спортсмена-соперника я его уважаю и понимаю, что он мой соперник.

– Тебя будоражит, что Гуменник твой главный конкурент, или нет? Он тебя возбуждает в этом сезоне ещё сильнее, чем в прошлом?
– Отомстить – нет. То, что человек так прыгает пять квадов, работает, так катается на Олимпиаде, это, наоборот, мотивирует тянуться и хочется так же. Мы друг друга мотивируем.

– А его костюм на произвольную нравится?
– Чёткий, – сказал Дикиджи на шоу «Каток».

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