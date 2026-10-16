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«Прыгнем четверной аксель и домой». Дикиджи — о предстоящей встрече с Малининым в Японии

«Прыгнем четверной аксель и домой». Дикиджи — о предстоящей встрече с Малининым в Японии
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Чемпион России — 2025, победитель турнира Kinoshita Group Cup фигурист Владислав Дикиджи рассказал о планах на встречу с олимпийским чемпионом в командном турнире и трёхкратным чемпионом мира американским фигуристом Ильёй Малининым на этапе Гран-при ISU в Токио, Япония.

— Ты встретишься с Ильёй Малининым в Японии. Расскажи о своих ощущениях.
— Ну, я надеюсь, что это меня так сильно взбудоражит, настолько появится у меня внутренней энергии много и адреналина, что мы прыгнем совместный четверной аксель. Выложим фотку. И обратно домой пойду, — сказал Дикиджи на шоу «Каток».

Этап серии Гран-при ISU в Токио, Япония, пройдёт с 27 по 29 ноября.

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