Юниоры из США Абоян/Веселухин выиграли ритм-танец на «челленджере» в Будапеште
Американский танцевальный дуэт Хана-Мария Абоян/Даниил Веселухин лидирует по итогам ритм-танца на турнире серии «Челленджер» в Будапеште, Венгрия. За своё выступление спортсмены получили от судей 70,63 балла.
Промежуточное втрое место заняли итальянцы Зои Бьянки/Даниэль Базиле с результатом 65,55. Тройку лидеров замкнули фигуристы из США Анета Вацлавикова/Уильям Лиссауэр, набрав 62,78 балла.
Фигурное катание. Budapest Trophy. Юниоры. Танцы на льду. Ритм-танец:
- Хана-Мария Абоян/Даниил Веселухин (США) — 70,63;
- Зои Бьянки/Даниэль Базиле (Италия) — 65,55;
- Анета Вацлавикова/Уильям Лиссауэр (США) — 62,78;
- Арьянна Сольдати/Николас Тальябуэ (Италия) — 60,93;
- Эникё Кобор/Зоард Кобор (Германия) — 55,76.
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