Юниоры из США Абоян/Веселухин выиграли ритм-танец на «челленджере» в Будапеште

Американский танцевальный дуэт Хана-Мария Абоян/Даниил Веселухин лидирует по итогам ритм-танца на турнире серии «Челленджер» в Будапеште, Венгрия. За своё выступление спортсмены получили от судей 70,63 балла.

Промежуточное втрое место заняли итальянцы Зои Бьянки/Даниэль Базиле с результатом 65,55. Тройку лидеров замкнули фигуристы из США Анета Вацлавикова/Уильям Лиссауэр, набрав 62,78 балла.

Фигурное катание. Budapest Trophy. Юниоры. Танцы на льду. Ритм-танец:

Хана-Мария Абоян/Даниил Веселухин (США) — 70,63; Зои Бьянки/Даниэль Базиле (Италия) — 65,55; Анета Вацлавикова/Уильям Лиссауэр (США) — 62,78; Арьянна Сольдати/Николас Тальябуэ (Италия) — 60,93; Эникё Кобор/Зоард Кобор (Германия) — 55,76.