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Юниоры из США Абоян/Веселухин выиграли ритм-танец на «челленджере» в Будапеште

Юниоры из США Абоян/Веселухин выиграли ритм-танец на «челленджере» в Будапеште
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Американский танцевальный дуэт Хана-Мария Абоян/Даниил Веселухин лидирует по итогам ритм-танца на турнире серии «Челленджер» в Будапеште, Венгрия. За своё выступление спортсмены получили от судей 70,63 балла.

Фигурное катание. Budapest Trophy. Будапешт, Венгрия
Юниоры. Танцы на льду. Ритм-танец
16 октября 2026, пятница. 21:10 МСК
Окончено

Промежуточное втрое место заняли итальянцы Зои Бьянки/Даниэль Базиле с результатом 65,55. Тройку лидеров замкнули фигуристы из США Анета Вацлавикова/Уильям Лиссауэр, набрав 62,78 балла.

Фигурное катание. Budapest Trophy. Юниоры. Танцы на льду. Ритм-танец:

  1. Хана-Мария Абоян/Даниил Веселухин (США) — 70,63;
  2. Зои Бьянки/Даниэль Базиле (Италия) — 65,55;
  3. Анета Вацлавикова/Уильям Лиссауэр (США) — 62,78;
  4. Арьянна Сольдати/Николас Тальябуэ (Италия) — 60,93;
  5. Эникё Кобор/Зоард Кобор (Германия) — 55,76.
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