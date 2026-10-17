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Budapest Trophy — 2026, Будапешт: результаты «челленджера» 16 октября

Budapest Trophy — 2026, Будапешт: результаты «челленджера» 16 октября
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16 октября стартовал турнир серии «Челленджер» в Будапеште, Венгрия. Спортсмены выступили в трёх видах: женском и мужском одиночном катании и танцах на льду. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами первого соревновательного дня.

Фигурное катание. Budapest Trophy. Результаты 16 октября:

Юноши. Короткая программа:

  1. Кирилл Шейко (Израиль) — 74,36.
  2. Илья Мальков (Россия) — 70,92.
  3. Гион Шмид (Швейцария) — 68,24.

Девушки. Короткая программа:

  1. Амалия Насыбуллина (Грузия) — 62,69.
  2. Цзяин Эллис Джонсон (США) — 62,50.
  3. Маюка Зюсс (Швейцария) — 60,69.

Мужчины. Короткая программа:

  1. Даниэль Грассль (Италия) — 97,14.
  2. Генрих Гартунг (Германия) — 83,59.
  3. Арлет Леванди (Эстония) — 81,50.

Танцы на льду. Ритм-танец:

  1. Оливия Смарт/Тим Дик (Испания) — 79,42.
  2. Натали Ташлерова/Филип Ташлер (Чехия) — 76,25.
  3. Лоисья Демужо/Тео Ле Мерсье (Франция) — 76,00.

Юниоры. Танцы на льду. Ритм-танец:

  1. Хана-Мария Абоян/Даниил Веселухин (США) — 70,63.
  2. Зои Бьянки/Даниэль Базиле (Италия) — 65,55.
  3. Анета Вацлавикова/Уильям Лиссауэр (США) — 62,78.

Турнир проходит с 16 по 18 октября в Будапеште, Венгрия, в ледовом центре Vasas, и входит в серию «Челленджер» ISU.

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