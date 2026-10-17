Budapest Trophy — 2026, Будапешт: результаты «челленджера» 16 октября
16 октября стартовал турнир серии «Челленджер» в Будапеште, Венгрия. Спортсмены выступили в трёх видах: женском и мужском одиночном катании и танцах на льду. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами первого соревновательного дня.
Фигурное катание. Budapest Trophy. Результаты 16 октября:
Юноши. Короткая программа:
- Кирилл Шейко (Израиль) — 74,36.
- Илья Мальков (Россия) — 70,92.
- Гион Шмид (Швейцария) — 68,24.
Девушки. Короткая программа:
- Амалия Насыбуллина (Грузия) — 62,69.
- Цзяин Эллис Джонсон (США) — 62,50.
- Маюка Зюсс (Швейцария) — 60,69.
Мужчины. Короткая программа:
- Даниэль Грассль (Италия) — 97,14.
- Генрих Гартунг (Германия) — 83,59.
- Арлет Леванди (Эстония) — 81,50.
Танцы на льду. Ритм-танец:
- Оливия Смарт/Тим Дик (Испания) — 79,42.
- Натали Ташлерова/Филип Ташлер (Чехия) — 76,25.
- Лоисья Демужо/Тео Ле Мерсье (Франция) — 76,00.
Юниоры. Танцы на льду. Ритм-танец:
- Хана-Мария Абоян/Даниил Веселухин (США) — 70,63.
- Зои Бьянки/Даниэль Базиле (Италия) — 65,55.
- Анета Вацлавикова/Уильям Лиссауэр (США) — 62,78.
Турнир проходит с 16 по 18 октября в Будапеште, Венгрия, в ледовом центре Vasas, и входит в серию «Челленджер» ISU.
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