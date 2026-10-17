Дикиджи — о мотивации: мне просто нравится, хочу прыгать четверной аксель

Чемпион России — 2025, победитель турнира категории «Челленджер» мемориал Дениса Тена фигурист Владислав Дикиджи поделился, что мотивирует его выступать.

– Денежка это круто, конечно, но нет, за деньги нет. Не мотивируют они.

– А что тебя мотивирует?

– Не знаю. Мне просто нравится. Мне сейчас стало нравиться почему-то, не знаю. Я хочу прыгать четверной аксель.

– А давайте просто перейдём к кое-каким данным. Например, на мемориале Тена ты получил за произвольную программу 205 баллов. Больше получали только [Илья] Малинин, [Нэйтан] Чен и [Юдзуру] Ханю. Это мотивирует? Ты ставишь себя с ними в один ряд уже на этом этапе?

– Надо закрепить для начала результат, потом уже думать. Это может быть так, разово, шальная пролетела просто, — сказал Дикиджи на шоу «Каток».