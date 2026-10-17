Гран-при России по фигурному катанию, первый этап в Казани: результаты на 17 октября

Сегодня, 17 октября, в Казани стартовал первый этап Гран-при России по фигурному катанию. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами первого дня соревнований.

Фигурное катание. Первый этап Гран-при России. Казань. Результаты соревнований 17 октября:

Женщины, короткая программа

1. Анна Фролова (Санкт-Петербург) — 74,70.

2. Камилла Нелюбова (Чувашская Республика) — 70,89.

3. Елизавета Куликова (Москва) — 69,23.

Мужчины, короткая программа

1. Евгений Семененко (Санкт-Петербург) — 100,20.

2. Андрей Мозалёв (Москва) — 98,13.

3. Даниил Самсонов (Москва) — 91,60.

Парное катание, короткая программа

1. Юлия Артемьева/Алексей Брюханов (Пермский край) — 70,43.

2. Таисия Щербинина/Артём Петров (Пермский край) — 68,76.

3. Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев (Москва) — 68,51.

Танцы на льду, ритм-танец

1. Софья Леонтьева/Даниил Горелкин (Москва) — 77,21.

2. Елизавета Пасечник/Дарио Чиризано (Москва) — 72,88.

3. Екатерина Рыбакова/Иван Махноносов (Москва) — 71,93.