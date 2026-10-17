Гран-при России по фигурному катанию, первый этап в Казани: результаты на 17 октября

Сегодня, 17 октября, в Казани стартовал первый этап Гран-при России по фигурному катанию. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами первого дня соревнований.
Фигурное катание. Первый этап Гран-при России. Казань. Результаты соревнований 17 октября:
Женщины, короткая программа
1. Анна Фролова (Санкт-Петербург) — 74,70.
2. Камилла Нелюбова (Чувашская Республика) — 70,89.
3. Елизавета Куликова (Москва) — 69,23.
Мужчины, короткая программа
1. Евгений Семененко (Санкт-Петербург) — 100,20.
2. Андрей Мозалёв (Москва) — 98,13.
3. Даниил Самсонов (Москва) — 91,60.
Парное катание, короткая программа
1. Юлия Артемьева/Алексей Брюханов (Пермский край) — 70,43.
2. Таисия Щербинина/Артём Петров (Пермский край) — 68,76.
3. Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев (Москва) — 68,51.
Танцы на льду, ритм-танец
1. Софья Леонтьева/Даниил Горелкин (Москва) — 77,21.
2. Елизавета Пасечник/Дарио Чиризано (Москва) — 72,88.
3. Екатерина Рыбакова/Иван Махноносов (Москва) — 71,93.