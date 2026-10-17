«Ох, Ксюша, Ксюша». Плющенко высказался о прокате КП Синицыной на Гран-при в Казани

Двукратный олимпийский чемпион и тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко высказался о прокате короткой программы своей подопечной Ксении Синицыной на первом этапе Гран-при России в Казани. Ксения допустила ошибку на тройном лутце и осталась без каскада в КП. Она получила от судей 62,88 балла и занимает промежуточное шестое место.

Плющенко: Близко, опять близко, не прошла опять, опять в себя всё. Ох, Ксюша, Ксюша.

Синицына: Я не знаю, у меня нет слов.

Плющенко: Готовы программы, физически готова, всё накатан