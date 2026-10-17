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«Ох, Ксюша, Ксюша». Плющенко высказался о прокате КП Синицыной на Гран-при в Казани

«Ох, Ксюша, Ксюша». Плющенко высказался о прокате КП Синицыной на Гран-при в Казани
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Двукратный олимпийский чемпион и тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко высказался о прокате короткой программы своей подопечной Ксении Синицыной на первом этапе Гран-при России в Казани. Ксения допустила ошибку на тройном лутце и осталась без каскада в КП. Она получила от судей 62,88 балла и занимает промежуточное шестое место.

Фигурное катание. Гран-при России-2026/27. Этап 1, Казань
Женщины. Короткая программа
17 октября 2026, суббота. 13:30 МСК
Окончено
1
Анна Фролова
Санкт-Петербург
74.70
2
Камилла Нелюбова
Чувашская Республика
70.89
3
Елизавета Куликова
Москва
69.23

Плющенко: Близко, опять близко, не прошла опять, опять в себя всё. Ох, Ксюша, Ксюша.
Синицына: Я не знаю, у меня нет слов.
Плющенко: Готовы программы, физически готова, всё накатан