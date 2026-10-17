Абоян и Веселухин выиграли золото в танцах на льду среди юниоров на Budapest Trophy

Американские фигуристы, выступающие в танцах на льду, Хана-Мария Абоян и Даниил Веселухин стали победителями турнира серии «Челленджер» Budapest Trophy среди юниоров. По сумме двух программ они получили от судей 170,37 балла. Соревнования проходят в Будапеште, Венгрия.

Второе место заняли итальянцы Зои Бьянки и Даниэль Базиле с результатом 164,89 балла. Тройку призёров замкнули представители США Анета Вацлавикова и Уильям Лиссауэр (157,16).

Фигурное катание. Турнир серии «Челленджер» Budapest Trophy. Будапешт. Юниоры. Танцы на льду. Итоговое положение

1. Хана-Мария Абоян/Даниил Веселухин (США) – 170,37.

2. Зои Бьянки/Даниэль Базиле (Италия) – 164,89.

3. Анета Вацлавикова/Уильям Лиссауэр (США) – 157,16.