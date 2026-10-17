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Сихарулидзе заявил, что ведущие российские фигуристы обязаны выступить на двух ЭГП России

Сихарулидзе заявил, что ведущие российские фигуристы обязаны выступить на двух ЭГП России
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Президент Федерации фигурного катания на коньках России Антон Сихарулидзе заявил о необходимости участия в двух этапах Гран-при России для ведущих отечественных фигуристов.

«Думаю, опасаться этого не стоит. Все ведущие российские фигуристы обязаны выступить на двух этапах Гран-при, чтобы отобраться на чемпионат России, по итогам которого будет сформирована сборная и определятся участники чемпионатов Европы и мира. Спешу успокоить болельщиков: всех наших ведущих фигуристов мы увидим на этапах Гран-при России. Этапы Гран-при будут невероятно интересными, и уровень конкуренции на них будет высочайшим», – приводит слова Сихарулидзе «РИА Новости Спорт».

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