Сихарулидзе заявил, что ведущие российские фигуристы обязаны выступить на двух ЭГП России

Президент Федерации фигурного катания на коньках России Антон Сихарулидзе заявил о необходимости участия в двух этапах Гран-при России для ведущих отечественных фигуристов.

«Думаю, опасаться этого не стоит. Все ведущие российские фигуристы обязаны выступить на двух этапах Гран-при, чтобы отобраться на чемпионат России, по итогам которого будет сформирована сборная и определятся участники чемпионатов Европы и мира. Спешу успокоить болельщиков: всех наших ведущих фигуристов мы увидим на этапах Гран-при России. Этапы Гран-при будут невероятно интересными, и уровень конкуренции на них будет высочайшим», – приводит слова Сихарулидзе «РИА Новости Спорт».