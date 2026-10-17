Budapest Trophy — 2026, Будапешт: результаты «челленджера» 17 октября

Сегодня, 17 октября, продолжился турнир серии «Челленджер» в Будапеште, Венгрия. Спортсмены выступили в трёх видах: женском и мужском одиночном катании и танцах на льду. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами соревнований в субботу.

Фигурное катание. Budapest Trophy. Результаты соревнований 17 октября (время московское):

Девушки, итоговое положение

1. Амалия Насыбуллина (Грузия) — 178,69.

2. Леандра Цимпукакис (Швейцария) — 161,01.

3. Маюка Зюсс (Швейцария) — 156,84.

Юноши, итоговые результаты

1. Кирилл Шейко (Израиль) –208,55.

2. Илья Мальков (Россия) – 205,30.

3. Гион Шмид (Швейцария) – 185,03.

Женщины, короткая программа

1. Алина Горбачёва (Россия) — 73,02.

2. Мариа Элийзе Кальювере (Эстония) — 66,36.

3. Юлия Заутер (Румыния) — 65,53.

Танцы на льду, юниоры, итоговое положение

1. Хана-Мария Абоян/Даниил Веселухин (США) – 170,37.

2. Зои Бьянки/Даниэль Базиле (Италия) – 164,89.

3. Анета Вацлавикова/Уильям Лиссауэр (США) – 157,16.