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Budapest Trophy — 2026, Будапешт: результаты «челленджера» 17 октября

Budapest Trophy — 2026, Будапешт: результаты «челленджера» 17 октября
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Сегодня, 17 октября, продолжился турнир серии «Челленджер» в Будапеште, Венгрия. Спортсмены выступили в трёх видах: женском и мужском одиночном катании и танцах на льду. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами соревнований в субботу.

Фигурное катание. Budapest Trophy. Результаты соревнований 17 октября (время московское):

Девушки, итоговое положение

1. Амалия Насыбуллина (Грузия) — 178,69.
2. Леандра Цимпукакис (Швейцария) — 161,01.
3. Маюка Зюсс (Швейцария) — 156,84.

Юноши, итоговые результаты

1. Кирилл Шейко (Израиль) –208,55.
2. Илья Мальков (Россия) – 205,30.
3. Гион Шмид (Швейцария) – 185,03.

Женщины, короткая программа

1. Алина Горбачёва (Россия) — 73,02.
2. Мариа Элийзе Кальювере (Эстония) — 66,36.
3. Юлия Заутер (Румыния) — 65,53.

Танцы на льду, юниоры, итоговое положение

1. Хана-Мария Абоян/Даниил Веселухин (США) – 170,37.
2. Зои Бьянки/Даниэль Базиле (Италия) – 164,89.
3. Анета Вацлавикова/Уильям Лиссауэр (США) – 157,16.

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