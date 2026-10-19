Ирина Роднина прокомментировала возвращение Камилы Валиевой в группу Этери Тутберидзе

Трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина прокомментировала возвращение участницы Олимпийских игр 2022 года в Пекине российской фигуристки Камилы Валиевой в группу тренера Этери Тутберидзе.

«Если говорить о технической подготовке, то результат работы Валиевой с Тутберидзе был хорошим. Я считаю, что Валиева — самая одарённая и способная среди всех девушек, которые за все эти годы у нас прошли. Новость о воссоединении с Тутберидзе хорошая, но никаких чувств не вызывает. Будем ждать результатов», — сказала Роднина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

20-летняя Валиева покинула группу Тутберидзе в апреле 2025 года, перейдя в группу тренера Светланы Соколовской.