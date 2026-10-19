15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Ирина Роднина прокомментировала возвращение Камилы Валиевой в группу Этери Тутберидзе

Ирина Роднина прокомментировала возвращение Камилы Валиевой в группу Этери Тутберидзе
Комментарии

Трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина прокомментировала возвращение участницы Олимпийских игр 2022 года в Пекине российской фигуристки Камилы Валиевой в группу тренера Этери Тутберидзе.

«Если говорить о технической подготовке, то результат работы Валиевой с Тутберидзе был хорошим. Я считаю, что Валиева — самая одарённая и способная среди всех девушек, которые за все эти годы у нас прошли. Новость о воссоединении с Тутберидзе хорошая, но никаких чувств не вызывает. Будем ждать результатов», — сказала Роднина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

20-летняя Валиева покинула группу Тутберидзе в апреле 2025 года, перейдя в группу тренера Светланы Соколовской.

Материалы по теме
Камила Валиева вернулась в группу Этери Тутберидзе — источник