Переход Камилы Валиевой в группу Этери Тутберидзе был согласован — источник

Переход участницы Олимпийских игр 2022 года в Пекине российской фигуристки Камилы Валиевой в группу тренера Этери Тутберидзе был согласован несколькими днями ранее, об этом сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на несколько источников, знакомых с ситуацией.

По сообщению издания, фигуристка должна приступить к тренировкам в группе Тутберидзе уже на этой неделе. Ранее стало известно, что Валиева покинула группу Ирины Соколовской, в которой тренировалась с апреля 2025 года.

Ранее Валиева снялась с этапа Гран-при России, который прошёл с 17 по 18 октября в Казани, сославшись на плохое самочувствие из-за болезни. В сентябре 2026 года Международный союз конькобежцев (ISU) лишил Камилу нейтрального статуса, получив который, российские фигуристы имеют возможность выступать на турнирах под эгидой организации в сезоне-2026/2027.