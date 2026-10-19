Соколовская прокомментировала возвращение Валиевой в группу Тутберидзе

Тренер Светлана Соколовская прокомментировала возвращение участницы Олимпийских игр 2022 года в Пекине российской фигуристки Камилы Валиевой в группу тренера Этери Тутберидзе.

«Там ей будет лучше», – приводит слова Соколовской ТАСС.

20-летняя Камила Валиева покинула группу Этери Тутберидзе в апреле 2025 года, перейдя в группу тренера Светланы Соколовской.

Ранее Валиева снялась с этапа Гран-при России, который прошёл с 17 по 18 октября в Казани, сославшись на плохое самочувствие из-за болезни. В сентябре 2026 года Международный союз конькобежцев (ISU) лишил Камилу нейтрального статуса, получив который, российские фигуристы имеют возможность выступать на турнирах под эгидой организации в сезоне-2026/2027.