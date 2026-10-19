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«Не совсем довольна своим прокатом». Алина Горбачёва — о победе на турнире в Будапеште

«Не совсем довольна своим прокатом». Алина Горбачёва — о победе на турнире в Будапеште
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Бронзовый призёр чемпионата России по фигурному катанию — 2025 Алина Горбачёва поделилась эмоциями после победы на турнире в Будапеште, Венгрия. Горбачёва одержала победу, набрав 203,35 балла в сумме короткой и произвольной программ.

Фигурное катание. Budapest Trophy. Будапешт, Венгрия
Женщины. Произвольная программа
18 октября 2026, воскресенье. 17:25 МСК
Окончено
1
Алина Горбачёва
Россия
203.35
2
Юлия Заутер
Румыния
179.92
3
Кимми Репон
Швейцария
178.86

«Очень рада, что получилось выиграть золотую медаль. Я не совсем довольна своим прокатом, потому что допустила такую грубую и нелепую ошибку. Но рада, что всё равно смогла выиграть. Медаль останется в памяти. Я этому очень рада и счастлива.

Падение меня сильно расстроило, не совсем поняла, как так получилось, ведь я довольно уверенно шла в прыжок. Не очень было приземление со второго прыжка в каскаде, но как бы я и не из таких прыжков спасала третий и делала чисто. Но тут вылетела под наклоном, ноги запутались и получилась нелепая, грубая ошибка. Конечно, я расстроилась, но больше тому, что не получилось набрать нужную сумму баллов.

Следующие старты у меня российские. Думаю, что ещё поеду на один «челленджер», куда — пока не знаю. Очень рада буду там показать свои прокаты в чистом и хорошем виде», – сказала Горбачёва в интервью Eurosport Hungary.

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