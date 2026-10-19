Валиева будет бороться за получение нейтрального статуса — источник

Участница Олимпийских игр 2022 года в Пекине, чемпионка Европы (2022) российская фигуристка Камила Валиева будет бороться за получение нейтрального статуса после возвращения в группу к тренеру Этери Тутберидзе. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник.

Сегодня стало известно, что 20-летняя Валиева перешла из группы тренера Светланы Соколовской обратно к Этери Тутберидзе, группу которой покинула в апреле 2025 года.

В сентябре 2026 года Международный союз конькобежцев (ISU) лишил Камилу нейтрального статуса, получив который, российские фигуристы имеют возможность выступать на турнирах под эгидой организации в сезоне-2026/2027. В октябре Спортивный арбитражный суд (CAS) подтвердил, что не получал от Валиевой апелляцию на решение ISU.