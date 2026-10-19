15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Валиева будет бороться за получение нейтрального статуса — источник

Валиева будет бороться за получение нейтрального статуса — источник
Комментарии

Участница Олимпийских игр 2022 года в Пекине, чемпионка Европы (2022) российская фигуристка Камила Валиева будет бороться за получение нейтрального статуса после возвращения в группу к тренеру Этери Тутберидзе. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник.

Сегодня стало известно, что 20-летняя Валиева перешла из группы тренера Светланы Соколовской обратно к Этери Тутберидзе, группу которой покинула в апреле 2025 года.

В сентябре 2026 года Международный союз конькобежцев (ISU) лишил Камилу нейтрального статуса, получив который, российские фигуристы имеют возможность выступать на турнирах под эгидой организации в сезоне-2026/2027. В октябре Спортивный арбитражный суд (CAS) подтвердил, что не получал от Валиевой апелляцию на решение ISU.

Материалы по теме
Камила Валиева вернулась в группу Этери Тутберидзе — источник