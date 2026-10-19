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«Думаю, её никто не тянул». Мария Бутырская — о возвращении Валиевой к Тутберидзе

«Думаю, её никто не тянул». Мария Бутырская — о возвращении Валиевой к Тутберидзе
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Чемпионка мира 1999 года, трёхкратная чемпионка Европы в одиночном катании Мария Бутырская высказалась о возвращении фигуристки Камилы Валиевой в группу Этери Тутберидзе.

«Оказывается, там, где родился, там и пригодился. Видимо, считает, что в предыдущем штабе, где из неё сделали звезду, всё-таки лучше. Думаю, что никто не тянул её, Этери Георгиевна не говорила: переходи ко мне. Скорее всего, что что-то не хватает с другим тренером. Будет ли сотрудничество успешным? Всегда всё зависит от самих людей и их желания. Способности у Камилы не отнимать, она родилась с этими способностями. Если будет работать, слушать тренера, хотеть, то, наверное, всё может получиться. Пока не справляется в каких-то прокатах, но так-то она может, она восстановила многое», – приводит слова Бутырской ТАСС.

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