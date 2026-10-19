Муравьёва — о выступлении в Казани: думала, что не выйду в сезон, особенно не готовилась

Серебряный призёр чемпионата России по фигурному катанию Софья Муравьёва высказалась о прокате произвольной программы на этапе Гран-при России в Казани. Фигуристка допустила несколько ошибок и заняла 10-е место.

— Понятно, что не всё получилось. Почему вышел такой прокат? Волновалась? Не хватило времени подготовиться?

— Да, у меня было немного времени на подготовку, потому что были определённые моменты, когда, например, я то была на сборах, было время, когда совсем ничего не было понятно. Я думала, что совсем не выйду в сезон, поэтому особенно не готовилась. Уже когда поняла, что буду выступать, то примерно за месяц постаралась себя подготовить, накатала программы как могла. Также я точно чувствую, что сильно переволновалась. Особенно в короткой у меня ноги и руки дрожали. На произвольную я выходила и уже не так сильно нервничала, но чувствовала, что ещё сказывается то, что у меня неоптимальная форма. Даже можно сказать, что плохая форма. Как бы я ни старалась, всё равно чувствовала, что устала. У меня ноги уже «просели». Не строила никаких ожиданий, но просто старалась. Было приятно, что