«Полторы недели назад поставили». Софья Муравьёва — о новой произвольной программе

Российская фигуристка Софья Муравьёва рассказала, как создавалась её новая произвольная программа на сезон-2026/2027.

— Новая программа у меня под Sia. Ей неделя, как я её накатывала. Полторы недели назад мы её поставили. Мама мне за три дня сшила костюм. Это теперь один из моих любимых костюмов. Мне поставил произвольную Никита Михайлов. Я очень благодарна, что он нашёл время для меня. Я её плохо прокатала, полностью не показала, но она мне очень нравится, и теперь это одна из моих любимых программ, на самом деле.

— Unstoppable — это ты катаешь про свою карьеру, про свой настрой, про отношение к жизни?

— Пока что на данный момент я не вкладываю туда никакого смысла. Наверное, просто очень давно хотела прокатать эту музыку. Она долго ждала своего часа, и я наконец-то решилась. Мне кажется, это нужный момент и нужное время. Надеюсь, что смогу её накатать и показать гораздо лучше, – приводит слова Муравьёвой Sport24.

Напомним, весной 2026 года Муравьёва покинула группу тренера Алексея Мишина и отчислилась из сборной России по фигурному катанию.