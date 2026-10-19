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Елизавета Осокина сообщила, что берёт паузу в карьере

Елизавета Осокина сообщила, что берёт паузу в карьере
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Российская фигуристка Елизавета Осокина, выступающая в парном катании с Артёмом Грицаенко, сообщила, что берёт паузу в карьере.

«Дорогие друзья, болельщики и все, кто нас поддерживал и проходил нелёгкий путь нашей карьеры вместе с нами! Наш с Артёмом совместный путь подошёл к концу. Спасибо тебе за всё, что мы прошли вместе! На данный момент я беру паузу в спортивной карьере.

Были прекрасные моменты и тяжёлые, но я безумно благодарна такому насыщенному периоду жизни длиною в 16 лет! Очень много положительных и грустных эмоций было, травмы, взлёты и падения, но всё, что происходит, — всё к лучшему.

Одиночное катание и парное катание научили меня многому, этот опыт ни с чем не сравнить, и теперь я вступаю в немного другую, но не менее насыщенную жизнь. Лёд навсегда останется в моём сердце», – сообщила Осокина в социальных сетях.

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