Навка — о переходе Валиевой к Тутберидзе: узнала о решении после того, как она его приняла

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка высказалась о переходе российской фигуристки Камилы Валиевой в группу Этери Тутберидзе.

Ранее Валиева тренировалась у Светланы Соколовской в школе Навки.

«Я об этом решении узнала уже после того, как она его приняла. Я считаю, что жизнь спортсмена очень коротка и осуждать ни в коем случае нельзя, потому что у тренера дальше ещё будет много-много разных спортсменов, а жизнь спортсмена — его жизнь. Поэтому, если Камила приняла такое решение, значит, она в этом уверена. Правильно она сделала или нет, дальше только жизнь покажет. Я так думаю, что у Этери [Тутберидзе] свой принцип работы, своя схема, Камила в ней выросла.

Скорее всего, ей нужны именно та аура и та атмосфера, и та система образования, которая есть у Этери, а Светлана вкладывала в неё огромную любовь, силы. Конечно, жалко, что так произошло, но Светлана Владимировна очень сильная женщина, у неё потрясающие спортсмены, я думаю, что она тоже с пониманием к этому относится, несмотря на то что, безусловно, больно, когда ты теряешь таких талантливых и прекрасных спортсменов. Это жизнь, идём дальше, а Камиле, безусловно, просто желаю, чтобы этот выбор был правильным, чтобы она нам показала и доказала», – приводит слова Навки ТАСС.