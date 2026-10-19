«Хочется сейчас выдохнуть». Евгений Семененко — о сложном графике соревнований

Двукратный чемпион России Евгений Семененко высказался о сложном графике соревнований, а также прокомментировал выступление на первом этапе Гран-при России в Казани. Соревнования прошли с 17 по 18 октября. Евгений одержал уверенную победу, получив от судей 296,13 балла.

— Прежде всего хочется сейчас выдохнуть, потому что график выступлений непростой: всегда нужно быть в тонусе, держать форму и нужно радовать как зрителей, так и тренеров, так и себя.

— Ты хотел сделать пять четверных прыжков. Почему сделал четыре?

— Хочется в жизни многого, но нужно всё-таки оценивать реальную картину действий. Но в первую очередь, рад, что получилось исполнить чисто тот контент, который я продемонстрировал публике Казани», – сказал Семененко в видео Первого канала.