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«Хочется сейчас выдохнуть». Евгений Семененко — о сложном графике соревнований

«Хочется сейчас выдохнуть». Евгений Семененко — о сложном графике соревнований
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Двукратный чемпион России Евгений Семененко высказался о сложном графике соревнований, а также прокомментировал выступление на первом этапе Гран-при России в Казани. Соревнования прошли с 17 по 18 октября. Евгений одержал уверенную победу, получив от судей 296,13 балла.

Фигурное катание. Гран-при России-2026/27. Этап 1, Казань
Мужчины. Произвольная программа
18 октября 2026, воскресенье. 15:05 МСК
Окончено
1
Евгений Семененко
Санкт-Петербург
296.13
2
Андрей Мозалёв
Москва
252.16
3
Артём Ковалёв
Московская область
247.88

— Прежде всего хочется сейчас выдохнуть, потому что график выступлений непростой: всегда нужно быть в тонусе, держать форму и нужно радовать как зрителей, так и тренеров, так и себя.

— Ты хотел сделать пять четверных прыжков. Почему сделал четыре?
— Хочется в жизни многого, но нужно всё-таки оценивать реальную картину действий. Но в первую очередь, рад, что получилось исполнить чисто тот контент, который я продемонстрировал публике Казани», – сказал Семененко в видео Первого канала.

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