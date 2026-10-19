«Не можешь брать результатом, нужно брать эпатажем». Ветлугин — о чередовании программ

Российский фигурист Матвей Ветлугин высказался о своём решении чередовать программы на разных турнирах.

«Сложно. Принимаю, что тактически это может быть не самый удачный ход, но, когда не можешь брать результатом, нужно брать эпатажем (смеётся). Ну, я шучу, конечно, но то есть можно побаловаться, так сказать. И мы решили. Да, может быть, это для кого-то звучит как «ну как, это же спорт, ставки высоки, как можно себе позволять такое делать». Я понимаю, что много негатива, я думаю, даже в большинстве случаев это из добрых побуждений, как бы желая, чтобы у меня были более стабильные результаты, а я иду ещё на более рискованный ход. Ну, решение было принято, и есть желание закончить уже эту историю подобным образом, хочется довести её», – сказал Ветлугин в видео Первого канала.