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Дочь Пескова и Навки ответила на вопрос, кто из родителей строже

Дочь Пескова и Навки ответила на вопрос, кто из родителей строже
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Надежда Пескова, дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова и олимпийской чемпионки по фигурному катанию в танцах на льду Татьяны Навки, ответила на вопрос, кто из родителей строже.

«Это сложный вопрос. Скорее, папа», – приводит слова Песковой ТАСС.

Ранее Надежда Пескова приняла участие в своих первых официальных соревнованиях по фигурному катанию. Дебютным стартом для спортсменки стал турнир «На призы олимпийского чемпиона Евгения Плющенко». Он проходил в Москве с 10 по 11 октября. 12-летняя фигуристка выступает в танцах на льду по первому спортивному разряду в дуэте с Андреем Челековым. Фигуристы тренируются в группе известного тренера Анжелики Крыловой.

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