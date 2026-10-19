Александра Трусова показала милые фотографии со своим сыном

Серебряный призёр Олимпийских игр российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова) опубликовала новые фотографии со своим сыном Михаилом.

Фото: Из личного архива Игнатовой

Фото: Из личного архива Игнатовой

«Выходные вышли крайне насыщенными, но показать пока что могу только такое. Может, я бы не спамила своими селфи с Мишей так часто, но что я могу поделать — он на них слишком хорошо получается», – написала Игнатова в своём телеграм-канале.

Игнатовой 22 года. В августе 2024 года она вышла замуж за фигуриста Макара Игнатова. Через год у пары родился сын Михаил. В начале 2026 года Александра объявила о возобновлении спортивной карьеры под руководством Этери Тутберидзе. Осенью она стала победительницей «челленджера» мемориал Дениса Тена в Казахстане.