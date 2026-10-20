15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Видео: Алина Загитова сходила в тир

Видео: Алина Загитова сходила в тир
Комментарии

Чемпионка Олимпийских игр 2018 года российская фигуристка Алина Загитова опубликовала на своей странице в соцсети видео, посвящённое походу спортсменки в тир.

Алине Загитовой 24 года. Она является второй в истории (после кореянки Ким Ю На) и первой в России фигуристкой, собравшей все возможные крупные титулы на взрослом и юниорском уровнях. На её счету золото Олимпийских игр 2018 года, победа на чемпионате мира — 2019 и золотая медаль чемпионата Европы 2018 года. Также Загитова является победительницей финалов взрослого и юниорского Гран-при ISU и чемпионкой мира среди юниоров. Алина не выступает на соревнованиях с конца 2019 года.

Материалы по теме
Трусова и Дикиджи вошли в топ-100 мирового рейтинга ISU, Валиева не выступила в Казани
Трусова и Дикиджи вошли в топ-100 мирового рейтинга ISU, Валиева не выступила в Казани
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android