Вайцеховская оценила перспективы Валиевой после возвращения к Тутберидзе

Олимпийская чемпионка в прыжках в воду, а ныне спортивный журналист Елена Вайцеховская поделилась мнением о возвращении российской фигуристки Камилы Валиевой в группу Этери Тутберидзе.

«Этот шаг, как ни странно, выглядит вполне логичным. На первый взгляд, вопросов возникает множество. Что могло побудить спортсменку расстаться с комфортными условиями команды Светланы Соколовской, если всего год назад Камила заявляла, что безумно благодарна наставнице за то, что та взяла её в свою группу? Отдаёт ли Валиева себе отчёт в том, что под крылом прежнего наставника она, скорее всего, не станет той примой, какой была до Олимпийских игр 2022 года в Пекине, где её целенаправленно готовили к завоеванию двух золотых медалей? Готова ли она к ежедневному спаррингу с Александрой Трусовой? Почему, наконец, переход состоялся именно сейчас, когда вовсю идут соревнования, по большому счёту не осталось времени на внесение в подготовку радикальных корректив?

Как к такому переходу может отнестись Трусова, привыкшая к эксклюзивному отношению к себе, тренерский штаб, как мне кажется, волновать вообще не должно. Сейчас, когда Саша является, по сути, единственной звездой группы, условия работы диктует прежде всего она. С подобной ситуацией можно мириться долго, но для тренеров она никогда не бывает комфортной. Так что в этом переходе можно увидеть безусловный плюс.

Радует и то, что для штаба Тутберидзе возвращение Валиевой – это большой профессиональный вызов. Тот самый случай, когда нужно лечь костьми, но добиться результата. Получится ли реализовать это в текущем сезоне? По меркам нынешних наставников фигуристки, понятие «успех» может заключаться только в одном: выиграть чемпионат России, поехать на главные старты и доказать там миру, что пережитая Валиевой дисквалификация — это не конец карьеры, а только её начало.

Однако такой форсаж опасен. Не для того возвращалась в соревновательную обойму та же Трусова, чтобы до