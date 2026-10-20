В Санкт-Петербурге пройдёт ледовое шоу «Москвина. Лёд и судьба» 14-15 ноября

Имя Тамары Москвиной уже многие 10-летия является символом высочайшего профессионализма, новаторства и безграничной преданности фигурному катанию. За свою выдающуюся карьеру она воспитала несколько поколений олимпийских чемпионов, чемпионов мира и Европы, внесла огромный вклад в развитие отечественной школы парного катания и заслужила признание далеко за пределами России.

В юбилейном шоу, посвящённом 85-летию выдающегося тренера по фигурному катанию, заслуженного тренера СССР и России, заслуженного деятеля искусств Российской Федерации, Почётного гражданина Санкт-Петербурга Тамары Николаевны Москвиной выступят звёзды мирового фигурного катания: Тамара Москвина, Алексей Мишин, Татьяна Навка, Анастасия Мишина, Александр Галлямов, Пётр Гуменник, Виктория Синицина, Никита Кацалапов, Елена Бережная, Антон Сихарулидзе, Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин, Татьяна Волосожар, Максим Траньков, Евгения Тарасова, Владимир Морозов, Юко Кавагути, Александр Смирнов.

Ведущие — Татьяна Навка и Максим Траньков.

Юбилейное шоу станет признанием её исключительных заслуг перед мировым фигурным катанием и настоящим праздником спорта, искусства и преемственности поколений. На лёд выйдут прославленные ученики Тамары Николаевны, действующие спортсмены, олимпийские чемпионы, чемпионы мира и Европы, а также друзья и коллеги