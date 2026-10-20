Гран-при ISU по фигурному катанию сезона-2026/2027, первый этап: даты, расписание

С 23 по 25 октября пройдёт первый этап Гран-при по фигурному катанию в Анже, Франция. Среди российских спортсменов на соревнованиях выступят Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием турнира.

Фигурное катание. Гран-при ISU. Первый этап. Анже, Франция. Расписание соревнований:

23 октября, пятница

19:00 – танцы на льду, ритм-танец;

20:50 – женщины, короткая программа.

24 октября, суббота

13:30 – мужчины, короткая программа;

15:20 – танцы на льду, произвольный танец;

19:00 – пары, короткая программа;

20:30 – женщины, произвольная программа.

25 октября, воскресенье