15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Гран-при ISU по фигурному катанию сезона-2026/2027, первый этап: даты, расписание

Гран-при ISU по фигурному катанию сезона-2026/2027, первый этап: даты, расписание
Комментарии

С 23 по 25 октября пройдёт первый этап Гран-при по фигурному катанию в Анже, Франция. Среди российских спортсменов на соревнованиях выступят Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием турнира.

Фигурное катание. Гран-при ISU. Первый этап. Анже, Франция. Расписание соревнований:

23 октября, пятница

  • 19:00 – танцы на льду, ритм-танец;
  • 20:50 – женщины, короткая программа.

24 октября, суббота

  • 13:30 – мужчины, короткая программа;
  • 15:20 – танцы на льду, произвольный танец;
  • 19:00 – пары, короткая программа;
  • 20:30 – женщины, произвольная программа.

25 октября, воскресенье

  • 13:30 – пары, произвольная программа;
  • 15:10 – мужчины, произвольная программа.
Календарь Гран-при ISU
Материалы по теме
Погоня фигуристов за Гран-при — как в Формуле-1! Козловский обошёл Галлямова на повороте
Погоня фигуристов за Гран-при — как в Формуле-1! Козловский обошёл Галлямова на повороте