Гран-при ISU по фигурному катанию сезона-2026/2027, первый этап: даты, расписание
С 23 по 25 октября пройдёт первый этап Гран-при по фигурному катанию в Анже, Франция. Среди российских спортсменов на соревнованиях выступят Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием турнира.
Фигурное катание. Гран-при ISU. Первый этап. Анже, Франция. Расписание соревнований:
23 октября, пятница
- 19:00 – танцы на льду, ритм-танец;
- 20:50 – женщины, короткая программа.
24 октября, суббота
- 13:30 – мужчины, короткая программа;
- 15:20 – танцы на льду, произвольный танец;
- 19:00 – пары, короткая программа;
- 20:30 – женщины, произвольная программа.
25 октября, воскресенье
- 13:30 – пары, произвольная программа;
- 15:10 – мужчины, произвольная программа.
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