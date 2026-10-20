«Ты сам себе самый строгий судья». Медведева — о дисциплине после завершения карьеры

Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр — 2022 российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о дисциплине после завершения карьеры.

— Когда спорт высоких достижений заканчивается, как меняются отношения с собственной дисциплиной? Сложно ли заставлять себя держать планку, когда над тобой больше нет тренера?

— Знаете, после стольких лет в профессиональном спорте дисциплина уже становится частью тебя. Ты просто не умеешь по-другому. Конечно, сейчас у меня нет человека, который каждый день говорит, во сколько прийти на тренировку и что нужно сделать. Но появилась другая ответственность — перед самой собой, перед людьми, с которыми я работаю, перед зрителями моих шоу, перед теми, кто следит за моим творчеством. Если честно, иногда даже сложнее, потому что теперь ты сам себе и тренер, и самый строгий судья, — сказала Медведева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Рацкевич.