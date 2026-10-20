Гран-при ISU по фигурному катанию сезона-2026/2027, первый этап в Анже: состав участников

С 23 по 25 октября пройдёт первый этап Гран-при по фигурному катанию в Анже, Франция. Среди российских спортсменов на соревнованиях выступят Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со списком участников соревнований.

Фигурное катание. Гран-при ISU. Первый этап. Анже, Франция. Состав участников:

Мужчины: Александр Селевко (Эстония), Сами Хамми (Франция), Франсуа Пито (Франция), Адам Сяо Хим Фа (Франция), Николай Мемола (Италия), Као Миура (Япония), Сота Ямамото (Япония), Михаил Шайдоров (Казахстан), Мингю Со (Южная Корея), Адам Хагара (Словакия), Джимми Ма (США), Джейкоб Санчес (США).

Женщины: Нина Пиндзарроне (Бельгия), Габриэль Дэйлман (Канада), Ева Дюбек (Франция), Анастасия Губанова (Грузия), Лара Наки Гутманн (Италия), Сарина Йоос (Италия), Юна Аоки (Япония), Ами Накаи (Япония), Рион Сумийоши (Япония), Ким Ю Сон (Южная Корея), Юн Со Чжин (Южная Корея), Сара Эверхардт (США).

Пары: Александра Бойкова – Дмитрий Козловский (Россия), Чжан Цзясюань – Хуан Ихан (Китай), Орели Фола – Тео Белль (Франция), Камиль Ковалёв – Павел Ковалёв (Франция), Меган Вессенберг – Денис Стрекалин (Франция), Анастасия Метёлкина – Лука Берулава (Грузия), Анника Хокке – Роберт Кункель (Германия), Ханна Эррера – Иван Хобта (Украина).

Танцы на льду: София Валь – Асаф Казимов (Испания), Луиза Борде – Мартин Шарден (Франция), Лоранс Фурнье-Бодри – Гийом Сизерон (Франция), Селина Фраджи – Жан-Анс Фурно (Франция), Диана Дэвис – Глеб Смолкин (Грузия), Холли Харрис – Джейсон Чан (Австралия), Милла Рууд Рейтан – Николай Майоров (Швеция), Кристина Каррейра – Энтони Пономаренко (США), Лиа Несет – Артём Маркелов (США), Ева Пэйт – Логан Бай (США).