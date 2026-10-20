Трусова — о сыне: занимательно, как с возрастом возникает интерес к разным штукам в зале

Серебряный призёр Олимпийских игр — 2022 российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова) поделилась успехами своего сына Михаила.

«Миша участвует в моих тренировках всё активнее. Очень занимательно наблюдать, как у него с возрастом возникает интерес к разным штукам в зале.

Ах да, мы наконец-то задокументировали, как он ловит мячик! Умеет он уже давно, но показать на камеру всё стеснялся», — написала Трусова в телеграм-канале.

Трусовой 22 года. В августе 2024 года она вышла замуж за фигуриста Макара Игнатова. Через год у пары родился сын Михаил. В начале 2026 года Александра объявила о возобновлении спортивной карьеры под руководством Этери Тутберидзе. Осенью она стала победительницей «челленджера» мемориал Дениса Тена в Казахстане.