«Нам удалось поднять уровень». Сихарулидзе — о периоде отстранения российских фигуристов

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе высказался об уровне российского фигурного катания в период отстранения от международных соревнований.

— Так какие ощущения от первых выступлений?

— Вы же видите, что все — и юниоры, и взрослые — выступают очень хорошо. Много побед, много медалей. В юниорских соревнованиях вообще фантастические результаты, доминирование. Но радует не только это. Само катание классное. Ребята приехали на турниры после долго перерыва отнюдь не в роли робких котят, которые не знают, что делать. Они катаются мощно и уверенно. На редкость чистые, почти безупречные прокаты. И это вселяет уверенность в то, что и на крупнейших соревнованиях — на чемпионатах Европы, мира — мы будем в полной боевой готовности. Так что ничего, кроме слов благодарности нашим тренерам, всем работающим в фигурном катании специалистам сказать не могу.

За те годы, что наши спортсмены были отстранены от международных турниров, нам удалось не просто сохранить, а поднять уровень.

Я не сомневаюсь: соперники предполагали, что российское фигурное катание немножко подзагнётся в период изоляции. А вышло так, что мы в России создали такую систему соревнований, подготовки спортсменов, их поощрения, что оно продолжало дышать полной грудью. Во всех возрастных категориях и дисциплинах высочайшая конкуренция за право попасть в сборную, – приводит слова Сихарулидзе «Коммерсантъ».